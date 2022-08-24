ماكرون ينبّه الفرنسيين من «نهاية الوفرة»

نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الفرنسيين من «التحول الكبير» الذي سيميز بداية العام الدراسي مع «نهاية الوفرة».

وخلال اجتماع للحكومة في باريس، قال ماكرون «إنه تحول كبير نمر به» مستعيداً «سلسلة الأزمات الكبيرة» الأخيرة، من أوكرانيا إلى الجفاف.

واوضح ماكرون في كلمة أمام الحكومة تم بثها بشكل استثنائي «تبدو الأوقات التي نعيشها وكأنها مبنية على سلسلة من الأزمات الكبيرة (...) وقد يرى البعض أن مصيرنا دائمًا محكوم بإدارة الأزمات أو الحالات الطارئة. من جهتي، أعتقد أننا نمر بتحول كبير أو اضطراب كبير».

في مواجهة هذا الوضع «قد يشعر مواطنونا بقلق بالغ» داعياً الحكومة إلى «قول الأشياء» و«تسميتها بوضوح كبير وبدون تهويل».

وأضاف «أتوقع من الحكومة احترام وعودها والالتزامات التي تعهدنا بها امام الأمة».

وتابع «ما آمل أن نتمكن من القيام به في الأسابيع والأشهر المقبلة هو إعادة التأكيد على وحدة الحكومة، لقوى الأغلبية» حول «المسار الذي سيسمح لنا بتعزيز سيادتنا واستقلالنا الفرنسي والأوروبي».

وأمام «صعود الأنظمة غير الليبرالية» و«تعزيز الأنظمة الاستبدادية»، دعا الرئيس وزرائه إلى التحلي بـ«الجدية» و«المصداقية» وعدم الانصياع لإغراء «الغوغائية».

