شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة نقاشية اليوم لصالون التنسيقية بعنوان "الثانوية العامة بين الواقع والمأمول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بعنوان: "الثانوية العامة بين الواقع والمأمول.. ربط التعليم الأساسي بسوق العمل".

ويستضيف صالون التنسيقية كلا من عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وائل الدسوقي بدة، المدير المؤسس لمركز ريادة الأعمال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمخترع محمود الكومي، مهندس ذكاء اصطناعي حاصل على جائزه جينيف لعام 2021 و2022، محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، وحسن شحاتة، أستاذ مناهج تربوية وعضو المجالس القومية المتخصصة.

ويناقش ضيوف الصالون عددًا من المحاور، منها دور الثانوية العامة في تنمية مهارات الطلاب واستعدادهم لسوق العمل، وما هي الوظائف الجديدة بعد انطلاق الثورة الصناعية الرابعة والوظائف التي ستندثر؟ وكيف نواجه فوضى عدم انتظام العمليه الدراسية، وتشهد حديثًا حول استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الأساسي.

يدير الحلقة النقاشية النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.