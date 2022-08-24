شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "رياضة النواب" يكشف أهداف اتحاد شباب المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن تأسيس الاتحاد الجديد يتماشي مع رؤية القيادة السياسية فى الاهتمام بالشباب والمصريين بالخارج وربط أبناء الجيل الثاني والثالث منهم بالوطن فى إطار عمل مؤسسى يستمر عبر أجندة وطنية واضحة المعالم.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن الاتحاد سيمارس دوره من خلال عقد اتفاقات تعاون مع المؤسسات الموازية فى جميع دول العالم والمنظمات الحكوميه لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للشباب المصرى والعمل على خلق بيئة مناسبة للعمل الجماعى وتغليب المصلحة العامة بعيدا عن الفردية.

وأوضح أن الاتحاد سينسق من خلال بروتوكولات عمل مع وزارة الهجرة والمصريين فى الخارج وجميع الوزارات المعنية بالمصريين فى الخارج والجهات المعنية لتحقيق الأهداف الرئيسية للاتحاد، والتي تتضمن ربط الشباب بالوطن الأم من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة وتشجيع الشباب المصرى خارج الوطن بأخذ دورهم فى الدفاع عن مصر بلغات تلك البلاد التى يعيشون فيهم.

كما تتضمن أهداف الاتحاد أيضا العمل على ربط الشباب المصرى بعضهم البعض خارج الوطن لتقديم المساعدات اللوجستية لمن يحتاجها منهم والاستفادة من أفكار ومقترحات الشباب المصرى ومن تجاربهم الشخصية، فضلا عن المساعدة على ربط الشباب المصرى فى الخارج والداخل من خلال المعسكرات الداخليه والخارجية.

وأوضح "حسين" أن الاتحاد سيعمل على إشراك الشباب المصري بالخارج في جميع الاستحقاقات الدستورية والتي أثبتت في الماضي منها أن المصريين في الخارج هم أول الملبين لنداء الدولة المصرية في كافة الاستحقاقات.

كما يسعي الاتحاد إلى إبراز الشباب المصرى المتميز خارج الوطن والتعريف به لتكون نماذج يقتدي بها ومثل أعلى للشباب داخل الوطن، وتفعيل التعاون المثمر مع البرامج المتميزه للشباب فى مصر التابعة لوزارة الشباب ووزارة الهجرة.

كما سيسعي الاتحاد إلي مساعدة الشباب المصري بالخارج علي الاستفادة من البرامج الني تقدمها الدوله المصرية لتأهيل الشباب المصري، وكذلك المؤتمرات الشبابية التي ترعاها الدوله المصرية لمحاولة خلق بيئة مشتركة بين الشباب المصرى فى الخارج وداخل الوطن لتبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم والعمل على اكتشاف المواهب المصرية والتى تعيش خارج الوطن فى شتى المجالات.

وتابع: تقدمنا للوزارة لإشهار الاتحاد منذ فترة بناء علي رغبة الآلاف من شباب المصريين في الخارج الذين رغبوا أن يعملوا تحت مظلة شرعية تنشأ داخل دولتهم المصرية، وتم اتباع جميع إجراءات التأسيس وفقا للقانون المصري حتي كان إشهار الاتحاد كمنظمة أهلية غير هادفة للربح تنشأ وفقا للقانون المصري ويتبع لوزارة الشباب والرياضة.

وأوضح أن الاتحاد يستهدف دعم مشاركة الشباب المصري بالخارج فى كافة الفعاليات والأنشطة والتي يتم تنفيذها في الداخل والخارج، لاسيما أن المصريين فى الخارج هم خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وهم ثروة حقيقية لبلدنا الغالية.

ووجه "حسين" الشكر لوزير الشباب على دعمه اللا محدود لإشهار الاتحاد الذي كان مطلباً لشباب المصريين بالخارج واهتمامه بالأفكار التي قدمها مجلس إدارة الاتحاد، وهو ما نتج عنه ظهور هذا الكيان الوطني الجديد، مشيدا بدور وزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم وتعاونها المثمر وموجها الشكر أيضاً للوزيرة سهى الجندى وفريق وزارة الهجرة على رأسهم السفير عمرو يوسف مساعد الوزيرة لدعمهم الكبير للاتحاد.