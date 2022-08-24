شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "مجلة مصر" على قناة التنسيقية يسلط الضوء على السياسى محجوب ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط برنامج "مجلة مصر" المذاع على قناة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى تقدمه فاتن الفقى، الضوء على محجوب ثابت، ابن ثورة 1919، والذى ولد عام 1884.

ولفتت فاتن الفقى، إلى أن والد السياسى محجوب ثابت كان يعمل مهندسا بقنا وسافر إلى القاهرة العام الذى ولد فيه نجله محجوب، موضحة أن محجوب ثابت شارك في ثورة 1919 وكان من خطبائها، فتعرض للنفي على يد الإنجليز.

وأوضحت فاتن الفقى مقدمة برنامج "مجلة مصر" المذاع على قناة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن محجوب ثابت درس الطب فى باريس وجنيف، وعينه سعد زغلول للتدريس بالجامعة المصرية رغم اعتراض الاستاذ الانجليزي كيتنغ، الذى كان يرى أنه لا يوجد مصرى يصلح للتدريس بمدرسة الطب، فصار ثابت استاذا للطب الشرعى بالجامعة، فكبيرا لأطبائها.