شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الجيل فى ضيافة حزب العدل .. لعرض رؤى الحزبين حول محاور الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، وفدا من قيادات حزب الجيل الديمقراطى، برئاسة ناجى الشهابي، بالمقر الرئيس لحزب العدل، بوسط البلد.

وذلك فى إطار لقاءات الحزب مع القوي السياسية والحزبية المختلفة، وأعلن معتز الشناوى، المتحدث باسم حزب العدل، أن اللقاء تناول عدد من القضايا السياسية، وتم عرض رؤي الحزبين فى مختلف الموضوعات، وخاصة محاور الحوار الوطني، وقد اتفق الحضور علي إيجاد نقاط مشتركة، تصلح للتعاون بين الحزبين خلال المرحلة القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شمل مناقشة عدد من ملفات الاستثمار والتعليم والمحليات، إضافة لتعديل نظام الانتخابات، بما لا يتعارض مع الدستور المصري، وكيفية العمل على تفعيل قانون المحليات الذى تقدم به حزب العدل، خلال دور الانعقاد الاخير، لمجلس النواب، وتقرر أن تشهد الايام القادمة ورشة عمل بين الحزبين حول القانون، بالإضافة لعقد دورات لتدريب المحليات.

حضر اللقاء من جانب حزب العدل النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب أحمد قناوى نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب السياسي وعضو مجلس الشيوخ وعبد العزيز الشناوى أمين عام حزب العدل وحسام حسن أمين العمل الجماهيرى وعبد الغني الحايس مساعد رئيس الحزب وإسراء عبد الحافظ أمينة منظمة المرأة ووائل عبدالعزيز أمين أمانة الإعلام المركزي ومحمود نبيل عضو الهيئة العليا وحسين هريدى، مساعد رئيس الحزب لشئون الشباب بالإضافة لمعتز الشناوى المتحدث الرسمي باسم حزب العدل.

وشارك حزب الجيل الديمقراطي بوفد علي رأس قائمته ناجي الشهابي رئيس الحزب و د. أحمد محسن أمين التنظيم ود. كريم عادل الأمين العام المساعد وعضو المكتب السياسي ود. نادر خضر رئيس اللجنة الإقتصادية وعضو المكتب السياسى ونسمة حمدى آمين مساعد الإعلام وعضو المكتب السياسى

وأحمد عبدالقادر آمين قطاع شمال الجيزة وعضو الهيئة العليا لحزب الجيل.