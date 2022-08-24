شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حاسم من تين هاج قد يدفع رونالدو للرحيل عن اليونايتد فى الصيف! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية عن حالة الغضب الذي ظهرت على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى مباراة ليفربول الأخيرة، يأتي ذلك بعدما فضل المدرب الهولندي عدم الدفع باللاعب فى التشكيل الأساسي للفريق مفضلًا الإبقاء عليه على دكة البدلاء.

وأفادت التقارير أن اللاعب البرتغالي مستاء من تعامل تين هاج معه فى الفترة الأخيرة، حيث يظن اللاعب أن المدرب يحمله خسارة أول جوالتين فى إطار منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، رغم أن الفريق استقبل عدد كبير من الأهداف بسبب أخطاء دفاعية ساذجة.



تين هاج يوضح موقفه اتجاه إبتعاد اللاعب

من جانبه أكد المدرب الهولندي تين هاج مدرب الفريق أنه لا يوجد بينه وبين رونالدو أي موقف شخصي، وأضاف أن قرار جلوسه على دكة المباراة فى مباراة الليفر هو قرار فني فقط، كما يجب على اللاعب أن يقتنع بذلك خلال الفترة المقبلة.

وواصل أن اللاعب جزء مهم جدًا للفريق ويضعه ضمن خطته، ولكن يجب أن يؤمن اللاعب بأنه مجرد فرد من أفراد الفريق، والذي لا يجب على أساسه الإعتراض على القرارات الفنية، لا سيما أن سياسة التدوير متعارف عليها ومتواجدة بقوة لدي معظم الفرق الكبيرة.



مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع مهاجم جديد

فى سياق متصل أكد المدرب عن أحتياجه لمهاجم جديد خلال الفترة المقبلة، وفى حالة تصميم رونالدو على الرحيل، سيتعاقد الفريق مع ثنائي هجومي فى مركز المهاجم الصريح، بعدما هدد اللاعب البرتغالي المسئولين داخل الشياطين الحمر بالرحيل فى أكثر من مناسبة.