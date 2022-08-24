إيران تختبر طائرات مسيّرة وسط مخاوف أميركية من إمداد روسيا بها (أ ف ب).

أطلقت إيران اليوم الأربعاء تدريبات لاختبار طائراتها القتالية والاستطلاعية المسيرة، وسط مخاوف أميركية من احتمال إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية الصنع لتستخدمها في الحرب في أوكرانيا.

وأفاد التلفزيون الحكومي أن المناورات الحربية التي تستمر يومين ستشمل 150 طائرة مسيرة وستغطي ساحل إيران على الخليج ومعظم أراضيها. كما سيتم اختبار قدرات الدفاعات الجوي و«الحرب الإلكترونية» للبلاد ضد طائرات مسيرة لعدو وهمي.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين من روسيا تدربوا في إيران في إطار اتفاق يتعلق بنقل طائرات مسيرة بين البلدين.