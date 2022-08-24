الجيش الأميركي نفذ ضربة في سوريا على أهداف مرتبطة بإيران

24 أغسطس , 2022
الدخان يتصاعد جراء ضربة جوية في إدلب السورية (أ ف ب).
ذكر الجيش الأميركي يوم الثلاثاء أنه نفذ ضربة في دير الزور بسوريا استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقالت القيادة المركزية للجيش في بيان إن مثل هذه الضربات تهدف إلى حماية القوات الأميركية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران. واستشهدت بحادث من هذا القبيل وقع في 15 أغسطس/آب اشتمل على هجوم بطائرة مسيّرة على مجمع يديره التحالف ومقاتلو المعارضة السورية المدعومون من الولايات المتحدة لم يوقع إصابات.
ولم يذكر البيان عن الضربة الأميركية يوم الثلاثاء ما إذا كانت هناك إصابات.
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