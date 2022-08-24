صناعة الحبوب: توقعات بتراجع أسعار الأرز 30% مع بداية الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

توقع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، انخفاض أسعار الأرز بنسبة تتراوح بين 10 و30% مع بداية شهر سبتمبر المقبل مع طرح محصول الموسم الجديد الأسواق.

ويبدأ موسم حصاد الأرز في شهر أغسطس وينتهي في أكتوبر.

وأضاف شحاتة في بيان اليوم أن أسعار الأرز تراجعت في الأسواق بنسبة 10% خلال الأيام الماضية، بحسب بيان من غرفة صناعة الحبوب اليوم الأربعاء.

وتوقع شحاته أيضا إنتاج كميات من الأرز الشعير هذا الموسم تتراوح بين 6 و7 ملايين طن شعير، بما يعادل حوالي بين 3.5 مليون و4 ملايين طن أرز أبيض، وأن هذه الكمية تكفي احتياجات المواطنين لمده عام قادم.

وأوضح رجب شحاتة بأن مصر لديها فائض مليون طن أرز أبيض ، كما أن وزارة التموين جهزت أكثر من 150 نقطة لاستقبال الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم بالمحافظات التي يتم زراعة الأرز فيها مثل: كفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، والغربية، ودمياط، والبحيرة، وذلك للتسهيل على الموردين.

وذكر شحاتة، أنه وفقا لقرار وزارة التموين فإنه المزارع ملزم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.

وبحسب بيان الغرفة، يبدأ توريد الأرز الشعير من المزارعين إلى وزارة التموين اعتباراً من غدًا الخميس وحتى 15 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الأرز لأصحاب البطاقات التموينية وأيضا طرحه في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وقال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه سيتم توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين بسعر 6600 لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن عريض الحبة، كما الوزارة حريصة على صرف مستحقات المزارعين أول بأول.