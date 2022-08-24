12 مصابًا في تصادم ملاكي وميكروباص بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 12 شخصًا اليوم الأربعاء ، في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، بطريق أبوالمطامير في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: سمير .ع.م 47 عامًا، رزق.ع.ص 55 عامًا، مصطفى.س.م.م 28 عامًا، أحمد ا. .ع 34 عامًا، وليد.ف.م 50 عامًا، عبدالسلام.م.ط 35 عامًا، روحية.ع.ع 33 عامًا، ثابت.ن.ش 20 عامًا، عيد.ر.ا 42 عامًا، حكمت ع.ع 40 عامًا، منصور.م.م 35 عامًا، أشرف .ع.س 22 عامًا.

جرى نقل المصابين لمستشفى أبو المطامير المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.