وفاة أرملة المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية خلال حرب أكتوبر -موعد تشييع الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

توفيت سماح الشلقاني، أرملة المشير أحمد إسماعيل، القائد العام للقوات المسلحة وزير الحربية خلال حرب أكتوبر المجيدة، اليوم الأربعاء.

وتتم مراسم الجنازة بعد صلاة العصر، اليوم، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

المشير أحمد إسماعيل

جدير بالذكر أن المشير أحمد إسماعيل ولد في 14 أكتوبر عام 1917، وتخرج في الكلية الحربية ضابطًا بسلاح المشاة سنة 1938.

وقاد المشير سرية مشاة في حرب فلسطين عام 1948؛ اللواء الثالث مشاة في القنطرة شرق أثناء حرب 1956.

وتولى القائد العام للقوات المسلحة وزير الحربية خلال حرب أكتوبر المجيدة، مهمة استلام بورسعيد عقب انسحاب الاحتلال البريطاني في ديسمبر 1956.

وتولى إسماعيل قيادة فرقة مشاة أثناء خدمته بشبه جزيرة سيناء، وحصل على الزمالة عام 1958، وعيِّن قائدًا لقوات الجبهة الشرقية عقب حرب 1967، وتم تكليفه باستعادة الكفاءة القتالية للقوات المصرية وبناء الدفاعات غرب القناة.