صحة الوادي الجديد تعدم أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة الدكتور أحمد محروس، بالتعاون مع مباحث التموين، أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بمدينة الخارجة.

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن المديرية شنت حملة تفتيش على المحلات التجارية بالأسواق بمدينة " موط" بمركز الداخلة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء دكتور محمد الزملوط، بمراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية، وتمكنت الحملة بقيادة الدكتورة علا عز الدين فؤاد، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، من تفتيش محلات تجارية سوبر ماركت وبقالة ومطاعم وجبات سريعة وجرى ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخل هذه المحلات.

وأضاف محروس، أن الحملة حررت محاضر عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالمطاعم نقص اشتراطات صحية بها، كما جرى ضبط 32 كجم أغذية فاسدة عبارة عن منتجات ألبان وجبنة وزيتون غير صالح للاستخدام غير صالح للاستخدام وجرى إعدامها على الفور وجرى سحب 9 عينات من مطاعم لفحصها بمعامل الوزارة وتحديد مدى صلاحيتها.