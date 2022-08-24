قرض يصل إلى 3 ملايين جنيه في 4 بنوك لإنشاء مشروع بدون دراسة جدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تقدم 4 بنوك قروضًا شخصية تصل إلى 3 ملايين جنيه للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل كاش لإنشاء مشروع دون مطالبتهم بتقديم دراسة جدوى أو بعض المستندات الخاصة بالمشروع.

ويطرح الأهلي والقاهرة والإسكندرية وEG بنك قروضًا للأفراد يصل إلى 3 ملايين كحد أقصى للموظفين بضمان تحويل الراتب على البنك ووجود تعهد مكتوب من جهة العمل يفيد بذلك.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل القرض الشخصي البالغ 3 ملايين جنيه بضمان تحويل الراتب من الموظفين في القطاع الحكومي والخاص في 4 بنوك.

البنك الأهلي المصري

قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه.

فترة السداد: من عام إلى 12 سنوات.

نسبة الفائدة: من 16.5 إلى 19.5% متناقصة سنويًا، وتتباين الفائدة حسب نوع وظيفة العميل وإمكانية تحويل الراتب أو قسط القرض على البنك.

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما أو 65 عاما أيهما أقرب من سن المعاش.

الدخل الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى، ولكن حصوله على قيمة قرض أكبر يتطلب حدود قصوى للراتب.

البنك المصري الخليجي (EG Bank)

قيمة القرض: يتراوح من 20 ألف جنيه ويصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض: من 6 شهور إلى 10 سنوات كحد أقصى.

نسبة المصاريف الإدارية: من 1.25% إلى 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

نسبة الفائدة: تحدد مع مدير الفرع ومتباينة من حالة عميل إلى آخر.

الحد الأدنى للراتب الشهري: 2500 جنيه.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

بنك الإسكندرية

قيمة القرض: تتراوح بين 5 آلاف جنيه إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى ويتوقف ذلك على نوع الوظيفة، وإمكانية تحويل الراتب على البنك.

فترة سداد القرض: من 6 شهور وتصل إلى 12 عاما حسب نوع الفائدة والبرنامج.

نسبة الفائدة: تتباين حسب نوع وظيفة العميل وتصنيف البنك للشركة التي يعمل بها تبدأ من 15.5% على أساس متناقص .

المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن ألف جنيه كحد أدنى.

عمر العميل: سن العميل لا يتعدى 60 عامًا، ويستثنى من ذلك أستاذة الجامعة والمستشارين عند سن 65 عامًا في نهاية التمويل.

بنك القاهرة

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه.

فترة سداد: القرض تصل إلى 144 شهرًا (12) سنة.

نسبة الفائدة: من 17.5% إلى 20% سنويا متناقصة حسب قطاع عام أو خاص.

الدخل الشهري: لا يقل عن 5 آلاف جنيه.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

الأوراق العامة المطلوبة من العملاء

موافقة رسمية من إدارة الموارد البشرية من جهة عمله بتحويل الراتب على البنك أو القسط الشهري حتى سداد آخر قسط.

شهادة من جهة العمل تثبت إجمالي الدخل الشهري للعميل.

صورة من الرقم القومي.

إيصال مرافق حديث لمحل سكنه.

يحق للبنوك طلب أي مستندات أخرى للتأكد من قدرة العميل على السداد بانتظام وتجنب مخاطر عدم السداد والتعثر.