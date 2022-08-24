بسبب دخان سيارة.. القبض على 4 وسقوط مصاب في مشاجرة بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 4 أشخاص في مشاجرة نشبت بين طرفين بمنطقة القلج بالخانكة بمحافظة القليوبية، ونتج عن المشاجرة إصابة شخص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة القلج دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة ومصاب بمنطقة القلج دائرة المركز، بين "ح.ا.م"، 52 عامًا، صاحب شركة مقاولات، مصاب بكدمات بالوجه، وطرف ثان "م.ن.ع"، 21 عامًا، فران، و"م.ن.ع"، 26 عامًا، محاسب، و"ط.ع.ع"، 42 عامًا، نجار، و"ر.م.م"، 39 عامًا، سائق، وجميعهم مقيمين ذات العنوان، وذلك بسبب خروج دخان كثيف من عادم سيارة الأول على الثاني فحدث بينهما مشادة كلامية تدخل على إثرها باقي الأشخاص لمناصرة الطرف الثاني والتعدي على الأول بالضرب وإحداث إصابته وتلفيات بالسيارة.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.