شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع مهاجم الأتليتك فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود مفاوضات من نادي مانشستر يونايتد لإستقدام المهاجم الأسباني ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد، يأتي ذلك فى إطار رغبة الفريق فى تعزيز خطه الهجومي، خاصة بعد رحيل المهاجم الأورجواني أدينسون كافاني.

وأوضحت التقارير أن النادي الإنجليزي تواصل مع اللاعب بالفعل من أجل ضمه خلال الساعات القليلة المقبلة، لا سيما أن موراتا يعد من أنسب اللاعبين للفريق فى الفترة الحالية، خاصة أن اللاعب سبق له التواجد فى الدوري الإنجليزي عبر بوابة تشيلسي.



الأسباب التي قد تعوق من إتمام الصفقة!

وأفادت التقارير أن أتليتكو مدريد لن ترحب ببيع مهاجمها الدولي فى الصيف الحالي، فى ظل حاجة الفريق له خلال هذا الموسم، بعدما رفض مسئولي الأتليتك عرض مالي ضخم من اليوفينتوس من أجل إستعادة مهاجمها السابق قبل غلق المريكاتو الصيفي الحالي.

ووضع مسئولي الأتليتك شروطًا تعجيزية للمان اليونايتد حال رغبتهم فى ضم اللاعب، حيث أكدت بعض المصادر داخل النادي الأسباني أن اللاعب سيكون متاح لمن يستطيع دفع 80مليون يورو من أجل إستقدامه، الأمر الذي تري فيه مسئولي الشياطين الحمر أنه مبالغ فيه.



كيف تخطط مانشستر يونايتد من أجل خطف الصفقة

وفى الجانب المقابل نري أن مسئولي المان يونايتد قد يقدمون عرض لضم المهاجم مقابل 50مليون يورو، فى حين سيتم وضع بعض البنود الإضافية التي تتيج للفريق الإسباني الإستفادة من عائد بيع اللاعب فى المستقبل، فى إنتظار موقف الأتليتك النهائي.

