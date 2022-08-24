شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد "نقل النواب".. عقدت 108 اجتماعات بواقع 212 ساعة عمل وناقشت 154 طلب إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مارست لجنة النقل بمجلس النوا برئاسة النائب علاء عابد دورها الرقابى والتشريعي خلال دور الانعقاد الثاني ،والذي شهد نشاطا مكثفا، حيث مارست اللجنه أدوارها وفق الآليات البرلمانية التى حددها الدستور ونظمتها اللئحة الداخلية للمجلس، وفى هذا الإطار عقدت اللجنة عدد ( 108) اجتماعات، بإجمالى عدد ساعات بلغ نحو 212 ساعة.

وقد تناولت اللجنة خلال اجتماعاتها بحث ودراسة الموضوعات التالية:

- مشروع قانون واحد.

- عدد ثمان اتفاقيات دولية.

- عدد 154 طلب إحاطة، تناولت نحو 270 موضوع مختلف.

- مشروع خطة وموازنة وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها وعددهم (١٦ ) جهة وهيئة

وقد أعدت اللجنة بشأن تلك الموضوعات عددا من التقارير والمذكرات والتوصيات منها ما تم مناقشته في الجلسة العامة للمجلس وتمت الموافقة عليه، ومنها ما تم إحالته إداريا إلى الحكومة وذلك على النحو التالى:

- عدد (9) تقريرا تم عرضهم على المجلس ووافق عليهم.

- تقريرين عن زيارات ميدانية لعدد (5) محافظات تم إحالتهما إداريا إلى الحكومة.

- مذكرتان تناولتا عدد ستة موضوعات تم رفعهم إلى المستشار الدكتور رئيس المجلس للنظر في إحالتهم إلى الحكومة.

- توصيات على خطة وموازنة وزارة النقل والهيئات والجهات التابعة لها، تم إرفاقها بتقرير لجنة الخطة والموازنة الذى عرض على المجلس.

- تشكيل العديد من اللجان الفرعية بمشاركة أعضاء من اللجنة ومقدمى طلبات الأحاطة، ومسئولى الأجهزة الحكومية، حيث قامت تلك اللجان بالإنتقال إلى المحافظات وتفقد بعض مواقع المشروعات وأخرى عاينت مدى احتياج المواطنين لبعض خدمات النقل، ومن خلال تلك اللجان تم وضع حلول سريعة للعديد من المشاكل والاستجابة إلى مطالب جماهيرية، وقد كان لتلك اللجان مردود جيد لدى الشارع وخاصة في أقاليم مصر.

- هذا إلى جانب استجابة الأجهزة الحكومية السريعة لتوصيات اللجنة التي تضمنت وضع حلول للعديد من المشاكل التي تناولتها اللجنة بالبحث عند مناقشة طلبات الإحاطة في العديد من محافظات الجمهورية.