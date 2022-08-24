شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: القيادة السياسية لعبت دورا مهما فى إحياء وحدة الصف العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن القمة العربية المصغرة التي عقدت بمدينة العلمين تبلور قيمة مصر وتحركها كدولة رائدة في المنطقة، فبجانب المكاسب الاقتصادية التي تحققها مثل هذه التجمعات الإقليمية، علينا أن نشير وبقوة إلى الدور الذى تلعبه مصر في علاج أي خلل يخص الأمن القومى العربى.

وقال الجندى، ما يحدث في العالم من تحديات اقتصادية وسياسية يجعل الجميع أمام فرصة واحدة للتعاون، ولطالما يربطنا كعرب علاقات تاريخية ولغة ودين وتقارب فلزاما علينا أن نتحرك ونتعاون سويا لتحقيق مكاسب مشتركة موضحا أنه في فترات سابقة كانت تسعى الدول لأن تكون تحت مظلة أمريكا أو روسيا أو الصين ومع التحديات الجديدة أصبحت التجمعات الإقليمية أمر واجب وحتمى.

أضاف الجندى أنه لا يسعنا إلا أن نتحدث وبصراحة عن التحركات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يدرك قيمة التحرك العربى ووحدة الصف، فالرجل آثر منذ اليوم الأول أن يواجه أي خلاف بالهدوء والفطنة الدبلوماسية وهو ما صاحبه تأثيرا إيجابي ليس على الدولة المصرية فحسب بل وعلى المنطقة ككل.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن البعض كان يظن في الماضى أن الوحدة العربية أمر صعب للغاية ولا يمكن حدوثه إلا أن جهود الرئيس السيسى كانت قوية وصائبة للغاية واستطاعت أن تغير من الواقع العربى في مواجهة التحديات العالمية.