شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" توصى بإعداد خريطة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، فى تقرير لها، آليات حل المعوقات التي تواجه تفعيل القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وطالبت اللجنة بوضع آلية لتخصيص أراضى في المحافظات وفقاً للخريطة الاستثمارية، وطالبت اللجنة كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة الاستثمار والمحافظات بوضع خريطة استثمارية تجسد رؤية أكثر وضوحاً وواقعية ومحددة المعالم ويراعى فيها الميزة التنافسية لكل محافظة لحصر وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة للمشروعات الصغيرة.

وأوضحت اللجنة أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بإرسال الخريطة الاستثمارية في 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية) إلا أنه لم توضح بها آلية تخصيص الأراضى في هذه المحافظات، وبالتالي طالبت اللجنة بضرورة وضع آلية لتخصيص هذه الأراضى وفقاً لأحكام المواد (47، 48، 49) من القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واستجابت وزارة التنمية المحلية لتوصيات اللجنة، فأصدر وزير التنمية المحلية كتاب دورى رقم (220) لسنة 2021 للمحافظين بشأن التنسيق مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بشأن القانون رقم 152 لسنة 2020.