المحكمة الدستورية في تايلاند تعلّق مهام رئيس الوزراء

24 أغسطس , 2022 رئيس الوزراء برايوت شان-أو-شا (أ ف ب). علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند الأربعاء مهام رئيس الوزراء برايوت شان-أو-شا بينما تنظر في قضية قد تتم إقالته بموجبها. ووافقت المحكمة على الاستماع إلى القضية التي رفعتها أحزاب في المعارضة تقول إن برايوت الذي تولى السلطة اثر انقلاب عام 2014 وصل إلى الحد الأقصى لولايته البالغة ثماني سنوات.

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