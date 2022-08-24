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برشلونة يظهر بالقميص الثالث ضد مانشستر سيتي (صور)

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-24 | 11:00

برشلونة يظهر بالقميص الثالث ضد مانشستر سيتي (صور)

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قال تقرير صحفي إسباني، إن برشلونة سيظهر بالقميص الثالث، الذي أعلن عنه النادي لفريق الرجال والسيدات، لأول مرة خلال المباراة الودية مساء اليوم ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.
وتقام المباراة مساء اليوم على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، لجمع الأموال لمرضى التصلب الضموري الجانبي.

وسيكون القميص باللون الأبيض، وهو جديد على برشلونة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن برشلونة نشر عدة صور للاعبي البلوجرانا بالقميص الجديد، الذي نال استحسان الجماهير الكتالونية.


وستكون المباراة الليلة بمثابة احتفالية خاصة، نظرا لعودة بيب جوارديولا المدير الفني الحالي للسيتي، لمنزله برشلونة، ومواجهة لاعبه السابق تشافي هيرنانديز.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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