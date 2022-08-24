برشلونة يظهر بالقميص الثالث ضد مانشستر سيتي (صور)

وتقام المباراة مساء اليوم على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، لجمع الأموال لمرضى التصلب الضموري الجانبي.

وسيكون القميص باللون الأبيض، وهو جديد على برشلونة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن برشلونة نشر عدة صور للاعبي البلوجرانا بالقميص الجديد، الذي نال استحسان الجماهير الكتالونية.



وستكون المباراة الليلة بمثابة احتفالية خاصة، نظرا لعودة بيب جوارديولا المدير الفني الحالي للسيتي، لمنزله برشلونة، ومواجهة لاعبه السابق تشافي هيرنانديز.