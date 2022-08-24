شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيمتها 9 ملايين دولار.. النرويج وبريطانيا تتفقان على تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع النرويجية اليوم الأربعاء أن النرويج اتفقت مع بريطانيا على تزويد أوكرانيا مجانا بطائرات "Black Hornet" الصغيرة دون طيار، وتقدر قيمتها بـأكثر من 9 ملايين دولار.

قيمتها 9 ملايين دولار.. النرويج وبريطانيا تتفقان على تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة

وقالت الحكومة النرويجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "لقد وحدت النرويج والمملكة المتحدة جهودهما للحصول على طائرات نرويجية صغيرة دون طيار من طراز Black Hornet في تبرعات لأوكرانيا".

وأوضحت أن تكلفة هذه الطائرات تصل إلى 90 مليون كرونة نرويجية (نحو 9.2 مليون دولار".

أصدر البنك الألماني "دويتشه بنك" في العام 1990 توقعاته الاقتصادية لكل جمهورية سوفيتية، وكان لأوكرانيا في تلك التوقعات الحيز الأكبر والآفاق الأكثر وسعا.

واستعرضت وكالة "سبوتنيك" في تقرير لها تطور الاقتصاد الأوكراني منذ العام 1990، كاشفة عن تراجع كبير.

ما حدث للاقتصاد الأوكراني في السنوات الأولى من الاستقلال لا مثيل له في تاريخ العالم. فمن العام 1990 إلى العام 1994، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 44%، وانخفض حجم الصناعة بنسبة 41%، والدخل القومي بنسبة 54%.

وللمقارنة فإنه خلال فترة الكساد الكبير في الولايات المتحدة لم يتجاوز الانخفاض في الإنتاج نسبة 25%، أما في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية فكان الحد الأقصى للانخفاض 30%.

وتعد أوكرانيا الجمهورية الوحيدة ضمن دول الاتحاد السوفيتي السابق التي لم تصل حتى الآن إلى مستوى العام 1990.

ووفقا للتصنيف السنوي لرفاهية السكان فقد ترجعت أوكرانيا من المركز 43 إلى المركز 74 منذ حصولها على الاستقلال من الاتحاد السوفيتي.

واللافت في البيانات الاقتصادية إن أوكرانيا لا تزال على قائمة أفقر البلدان في أوروبا، وتنافس على هذا المركز مولدوفا.

وفي ما يلي نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي (الناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد) في أوكرانيا في 3 أعوام مختلفة:



أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن قرار تخفيف وتيرة الهجوم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو "قرار واع" ولتفادي وقوع الخسائر في صفوف المدنيين.

وأضاف شويغو في اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي يعقد اليوم في طشقند عاصمة أوزبكستان:



-إمداد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها يضاعف عدد الخسائر البشرية، ويطيل أمد الصراع العسكري.

-تمارس الولايات المتحدة والغرب الجماعي ضغوطا غير مسبوقة على الدول المستقلة باستخدام الابتزاز والمعلومات المضللة.

-سارت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفقا للخطة، وستحقق أهدافها.

-إن إبطاء وتيرة الهجوم أثناء عملية عسكرية خاصة هو قرار واع هدفه منع وقوع المزيد من الضحايا بين السكان المدنيين.

-أصبح الصراع في أوكرانيا ذريعة أخرى للولايات المتحدة لشن حرب اقتصادية ومعلوماتية ضد روسيا.

-النظام الأوكراني يصفي جنوده الذين يدلون بشهاداتهم حول جرائم الحرب التي ارتكبتها السلطات.

- تم اختيار أوكرانيا من قبل الغرب كأداة لحرب مختلطة ضد روسيا.

- تعمل روسيا على إقامة حياة سلمية في الأراضي التي تم تحريرها خلال العملية العسكرية الخاصة، بينما تستخدم كييف تكتيكات "الأرض المحروقة".

- استمرار النفوذ على شركاء روسيا في محاولات لعزلها.

--البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، الذي تم الكشف تفاصيله خلال العملية الخاصة، يشكل تهديدا مباشرا لدول منظمة شنغهاي للتعاون.

- المسار المستقل للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في حل مشاكل الأمن الإقليمي والعالمي هو مثال للعالم كله.

- يتنامى دور منظمة شنغهاي للتعاون كمركز جديد للقوة على خلفية الوضع الدولي المضطرب.

-في دول منظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك في العالم ككل، تتصاعد التهديدات، والأزمات المحلية لا تهدأ، وتظهر تحديات خطيرة جديدة.

-من المقترح عقد اجتماع لوزراء دفاع الدول الصديقة، بما في ذلك أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، في ديسمبر لمناقشة أمن التحالف.

-تحاول الولايات المتحدة تقسيم البنية الأمنية القائمة في جنوب شرق آسيا لضمان هيمنتها العالمية.

-ستجرى تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب لدول منظمة شنغهاي للتعاون "مهمة السلام - 2023" في روسيا.

-على خلفية الوضع في أفغانستان، تعمل روسيا على زيادة الاستعداد القتالي لقواعدها في طاجيكستان وقيرغيزستان.