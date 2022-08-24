بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي سائق مصرعه وأصيب 12 شخصًا آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة، على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة، جرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

مركز جهينة بانقلاب سيارة ووجود مصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة.

تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "عبد الدايم م ا م" - 57 عاما سائق – ويقيم بالجيزة قادمة من كوم أمبو تجاه القاهرة اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر ما أدى انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وإصابة كل من زوجته "هناء. ا" 52 عامًا معلمة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونجلهما "سمير" 12 عامًا تلميذ بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ابنتهما "فاطمة" 16 عامًا طالبة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، "علاء. ا" 54 عامًا عامل باشتباه كسر بالقدم اليسرى، "ملك. ح" 17 طالبة عامًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، "ياسين. ح" 15 عامًا طالب باشتباه كسر بالساق اليسرى، "رودينا. ح" 12 عامًا تلميذة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، "عبدالمنعم. م" 54 عامًا مهندس زراعي باشتباه ما بعد الارتجاج، "لمياء. ا" 37 عامًا ربة منزل بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، "أحمد. ر" 23 عامًا باشتباه كسر بالفخذ الأيمن والضلوع، "محمد. ص" 21 عامًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، شخص مجهول في العقد الثاني من العمر "غيبوبة تامة"، ويقيمون بمحافظة الجيزة، "من مستقلي السيارة".

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى الإيمان وأسيوط الجامعي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.