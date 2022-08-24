تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والخيار البلدي، بين 25 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي بين 25 و50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الأخرى والفاكهة في سوق الجملة بالعبور اليوم.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 15 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 5.5 و7.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5.5 و7.5 جنيه.

التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.