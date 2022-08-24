شركة ازدهار تستحوذ على 60% من "زهران ماركت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

استحوذت شركة ازدهار للاستثمار المباشر على حصة 60% في سلسلة "زهران ماركت"، دون الكشف عن قيمة الصفقة، بحسب بيان من شركة كومباس كابيتال مستشار الطرح.

وتأسست زهران ماركت على يد المهندس ممدوح زهران عام 1987 بمحافظة الإسكندرية وتبلغ فروعها حاليا 16 فرعا في 7 محافظات.

وفي عام 2016، قام كلٌ من كريم زهران وعمر زهران، وهما الجيل الثاني بالعائلة بوضع برنامج تحويلي والبدء في التوسع المؤسسي، وشمل ذلك افتتاح 8 فروع جديدة، متمركزة في منطقة الدلتا، وفقا للبيان.

كما قاما بتغيير العلامة التجارية وتجديد الفروع الحالية ووضع خطة شراكة استراتيجية من ضمن مبادرات أخرى، بحسب البيان.

وتتطلع "زهران ماركت" إلى تنفيذ خطة توسعات سوف تزيد من بصمتها في كل المنطقة التي تعمل فيها، بالإضافة إلى سعيها لاستكشاف مناطق جديدة في مصر، وفقا للبيان.

ولعبت كومباس كابيتال دور المستشار المالي لمساهمي زهران ماركت، بينما قدم معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية. وقدم ادسيرو راجي سليمان وشركاه الاستشارات القانونية إلى ازدهار، بينما لعبت شركة P.W.C دور المستشار المالي.