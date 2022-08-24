ننسق مع الأشقاء بمصر.. الرئيس الإماراتي يعلق على مشاركته في قمة العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعرب الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، عن "سعادته" بالمشاركة في اللقاء الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمشاركة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، الذي جرى في مدينة العلمين.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على تويتر: "سعدت بمشاركة إخواني القادة لقاء العلمين التشاوري الأخوي"، وأضاف: "دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "الشيخ محمد بن زايد حضر لقاء العلمين التشاوري الأخوي الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمشاركة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن".

وأضافت الوكالة أن القادة بحثوا "العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في مجال الشراكات الاقتصادية والتنموية وسبل تنميتها وتطويرها".

وتابعت: "جدد القادة في هذا السياق دعمهم أي جهد ومسعى يهدف إلى ترسيخ أسس السلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والازدهار والتنمية".

وكذلك استعرض القادة "عددا من القضايا وآخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر بشأنها"، وأكدوا "الحرص المتبادل على استمرار التشاور الأخوي بما يعزز الاستقرار والتقدم والازدهار في المنطقة".