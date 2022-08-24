ارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع أسعار كيلو السمك البوري والسبيط والكاليماري في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض سعر الكابوريا.

ويرصد الخليج 365 أسعار الأسماك والمأكولات البحرية وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

استقر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 25 و31 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي، بين 64 و84 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 8 جنيهات، ليتراوح بين 88 جنيهًا و200 جنيه.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 4 جنيهات ليتراوح بين 30 و66 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الجمبري 5 جنيهات ليتراوح بين 65 و125 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو البوري جنيهين ليتراوح بين 64 و80 جنيهًا.