وزير الاتصالات يغادر إلى ليتوانيا لبحث التعاون في مجالات التحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

غادر القاهرة صباح اليوم الأربعاء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس وفد رفيع المستوى متوجهاً إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس في زيارة عمل تستغرق يومين، يجرى خلالها لقاءات مع وزراء ومسؤولين فى الحكومة الليتوانية، وكبرى المؤسسات والشركات الليتوانية.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء، يبحث الوزير خلال هذه اللقاءات تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وذكرت وزارة الاتصالات أن هذه الزيارة تأتي استجابة للدعوة التي تلقاها طلعت من أوزريني أرموناتي وزيرة الاقتصاد والإبداع بدولة ليتوانيا لزيارة بلادها؛ والتي كان قدمها له أرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة؛ للتعرف عن قرب على التطور التكنولوجي في ليتوانيا، وعقد مباحثات لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة عقد لقاءات مع وزراء ومسؤولي الحكومة الليتوانية لمناقشة آليات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستفادة من الخبرات العالمية في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

ومن المقرر أيضا أن يعقد وزير الاتصالات لقاءً مع مسؤولي إحدى الجامعات الليتوانية لمناقشة التعاون في مجال بناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولي كبرى المؤسسات والشركات الليتوانية العاملة في المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول الاستفادة من خبراتها ولجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري، وفقا للبيان.