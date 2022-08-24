تداول امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة بالدور الثاني عبر السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ منة الله عبدالرحمن:

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق التليجرام، صفحات من امتحان مادة الفيزياء، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه طلاب شعبة علمي، ضمن امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة، الآن باللجان.

وقال مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إنه جاري تتبع مصدر الصفحات المتداوله والتأكد من صحتها، والوصول للطالب المتسبب في تصويرها وتداولها علي صفحات السوشيال ميديا لتحويله للشئون القانونية وتطبيق القانون عليه.

بدأ طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية، صباح اليوم في أداء الامتحان مادة الفيزياء بإجمالى 30 ألف و913 طالب/ طالبة، و طلاب الشعبة الأدبية، اداء امتحان مادة التاريخ بإجمالى 16 ألف و345، ضمن امتحانات الدور الثاني، بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

بينما بدا طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضة مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، وامتحان مقايس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، و طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).