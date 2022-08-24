بعد فتح باب الحجز.. أسعار شقق وأراضي بيت الوطن وموعد انتهاء التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، بدء تسجيل التحويلات وتخصيص الأراضي والوحدات، التي تم طرحها بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، للمصريين بالخارج.

وتشمل المرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، طرح 6444 قطعة أرض سكنية، و10014 قطعة أرض مقابر، و198 قطعة أرض بنشاط مختلط، و2709 وحدات سكنية فاخرة، و468 وحدة سكنية "إسكان متوسط - فوق المتوسط"، و95 وحدة تجارية وإدارية، و57 فيلا.

وفيما يلي أسعار الوحدات والأراضي، والتي جاءت على النحو التالي:

مشروع جنة للإسكان الفاخر، من أهم المشروعات المطروحة للمصريين في الخارج ويتواجد في 5 مدن جديدة وهم (المنصورة الجديدة- القاهرة الجديدة - الشيخ زايد- 6 أكتوبر- دمياط الجديدة).

أسعار كل مدينة جاءت على النحو التالي:

- مدينة القاهرة الجديدة، سجل سعر المتر 11 ألف و575 جنيه بما يعادل 640 دولارا.

- مدينة المنصورة الجديدة، سجل سعر المتر 8 ألاف و890 جنيه بما يعادل 500 دولار.

- مدينة دمياط الجديدة، سجل سعر المتر 9 آلاف و170جنيه بما يعادل 540 دولارا.

- مدينة 6 أكتوبر، سجل سعر المتر 9 آلاف 580 جنيه بما يعادل 551 دولارا.

- مدينة الشيخ زايد، سجل سعر المتر 12 ألف و250 جنيه بما يعادل 702 دولارا.

ويعتبر مشروع بيت الوطن من أهم الفرص لكافة المقيمين بالخارج للحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية، من مشروعات وزارة الإسكان، كما يعد أحد مصادر الدولة للعملة الصعبة، حيث يتم الحجز والسداد بالدولار.

ويتم طرح أراضي أيضا ضمن مشروعات بيت الوطن والتي تتواجد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد – دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات).

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- القاهرة الجديدة تم طرح الأراضي في 5 مناطق بالمدينة وتراوح السهر بين 420 إلى 510 دولارات وفقًا لمكان قطعة الأرض وكل منطقة.

- وفي مدينة 6 أكتوبر يصل سعر المتر ما بين 350 لـ405 دولارات وفقًا لمكان قطعة الأرض، حيث وصل عدد القطع المطروحة بالتوسعات الشمالية (9) قطع وعدد القطع المطروحة بالحي السادس التوسعات الشرقية (380) قطعة، وعدد القطع المطروحة شمال نادي 6 أكتوبر (278) قطعة وعدد القطع المطروحة غرب سكن العاملين بجامعة القاهرة (446) قطعة.

- في مدينة الشيخ زايد وصل سعر المتر لـ460 دولار، حيث يتم الطرح بمنطقتين بإجمالي 805 قطعة أرض.

- في مدينة دمياط الجديدة بلغ سعر المتر 405 أمتار، حيث يتم طرح الأراضي في 5 مناطق، وهم منطقة ( أ ) عدد (4) قطع، والحي السادس عدد (54) قطعة، وشرق المدينة عدد (80) قطعة، وأراضى بنشاط مختلط بمنطقة شمال جامعة دمياط بعدد (72) قطعة أرض، وأراضى بنشاط مختلط بالمنطقة المركزية (ج) بعدد (71) قطعة أرض.

- وفي مدينة العبور بلغ سعر المتر 300 دولارا، حيث يتم طرح 13 قطعة أرض بمنطقة الحى الثامن.

- في مدينة الشروق تراوح سعر المتر ما بين 300 وحتى 385 مترا، وفي مدينة بدر سجل سعر المتر 210 دولار، وعدد القطع المطروحة 183 قطعة بالمنطقة الترفيهية غرب المدينة.

- وفي مدينة العبور الجديدة سجل سعر المتر 185 دولار وفي مدينة السادات سجل سعر المتر 180 مترا.

ويمكن التعرف على بيان بالاكواد الخاصة بشقق وأراضي بيت الوطن ومواعيد الحجز من خلال الرابط التالي: اضغط هنا