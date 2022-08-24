شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يوجه رسالة خاصة لـ بنزيما ويكشف سر جديد لانضمامه للسيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشاد النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بأداء كريم بنزيما نجم ريال مدريد، حيث يرغب في أن يصبح مثله في المستقبل.

تصريحات هالاند عن بنزيما



وقال هالاند في حديثه مع "FourFourTwo": "لا أعرف ما الذي سيحدث، لكن يجب أن يكون الأمر دائمًا حول التعلم والتطور، لا يمكنك أبدًا التوقف عن البحث عن طرق جديدة لتصبح أفضل".

وتابع: "انظروا إلى كريم بنزيما في ريال مدريد، يبلغ من العمر 34 عامًا الآن، وفجأة تطور ليصبح لاعبًا أفضل خلال العامين الماضيين، هذا جيد بجنون، لا يصدق، أريد أن أفعل ذلك دائمًا".

سبب انتقال هالاند الر مانشستر سيتي

وأوضح هالاند: "انضممت إلى مانشستر سيتي للتعلم والنمو، لا يمكننا أبدًا التوقف عن محاولة إيجاد طرق للتحسين".

واختتم: "لقد شاهدت الدوري الإنجليزي كثيرًا قبل المجيء إلى هنا، أعتقد في السنوات الأخيرة أن رؤية المهاجم رقم 9 الكلاسيكي أصبح نادرًا، هذا أفضل الآن!، أردت دائما أن أكون مهاجمًا، أنا أحب مركزي".