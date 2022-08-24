أحلام تعلن عن ألبوم باللهجة العراقية

وكشفت الفنانة أحلام عن مفاجأة كبيرة لجمهورها العراقي، وذلك خلال تواجدها مع عدد من صديقاتها العراقيات في فرنسا، أثناء تواجدها لقضاء أجازتها الصيفية في باريس، وقالت أحلام في الفيديو إنها تجهز لألبوم جديد باللهجة العراقية، وذلك إهداء لجمهورها العراقي، وقالت: "تاج راس العراقي، عز وفخر العرب.. اسمعوا ألبومي الجديد فيه مفاجأة حلوة للعراق.. راح انزل ألبوم عراقي جاهز جاهز".وأعلنت الفنانة أحلام عن موعد عودتها لمواصلة نشاطها الفني، وقالت إنها ستطرح ألبومها العراقي الجديد الشهر المقبل، وأكدت أن الألبوم أصبح جاهزاً للطرح، واحتفل جمهور أحلام العراقي بمفاجأتها الكبيرة لهم، وكذلك جمهور أحلام الذين احتفلوا بإعلانها موعد عودتها للغناء ولنشاطها الفني، بعد فترة توقف بسبب قضائها إجازتها الصيفية في عدة مدن أوروبية في الفترة الأخيرة برفقة أسرتها وأصدقائها.

ولا تعتبر تلك المفاجأة الفنية الوحيدة التي تجهزها أحلام للجمهور في الفترة المقبلة بعد العودة من الاجازة، إذ تستعد لتقديم عدة مفاجآت فنية أخرى.

