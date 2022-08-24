اليوم.. ليوث الرافدين بمواجهة أسود الأطلس ببطولة كأس العرب

وكان منتخبنا قد وصل إلى الجزائر بعد مروره بمطار إسطنبول ومن ثم توجّه إلى العاصمة الجزائريّة وانتقل إلى مدينة وهران برّاً، وأجرى مراناً خفيفاً لرفع جهد السفر عن اللاعبين.

ويأمل منتخبنا في تقديم صورة مشرفة خلال النسخة الحالية، وإعـادة ذكريات البطولة الثالثة والتي خطف لقبها في الدوحة العام 2014 بعد الانتصار المستحق على منتخب السعودية.



ويمثل منتخب الناشئين في بطولة كأس العرب الرابعة، وليد خالد رضا وباقر بشير جاسم وسجاد محمد نايف (حراس مرمى) وكامران أحمد خضير وسجاد راهي ناصر وعلي سالم زوير وأحمد فلاح وحسن عامر كريم وحسين فاهم عدنان وعلي كريم عبد وأحمد جواد كاظم وحسن جعفر كاظم ودانيال وليد مجيد وسجاد رعد حمودي وأدهم قيس خلف ومصطفى عمار هادي وباوان ستار علي وعلي أكبر طاهر زاير وحسن علي حسين وكرار جعفر كاطع وأحمد عبد الرضا محمد وباقر ضياء عدنان وإبراهيم محمد منعم.وتضمّ المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبنا، كل من المغرب وموريتانيا وجزر القمر.