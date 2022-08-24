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فاران يعرب عن سعادته بانضمام كاسيميرو لليونايتد: سيحقق التوزان للفريق

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-24 | 08:05

فاران يعرب عن سعادته بانضمام كاسيميرو لليونايتد: سيحقق التوزان للفريق

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الخليج 365 ـ رياضة

أعرب الفرنسي رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، عن سعادته الكبيرة بضم البرازيلي كاسيميرو، زميله السابق في ، إلى صفوف النادي الإنجليزي.

وتعاقد مانشستر يونايتد رسميا، مع كاسيميرو، منذ أيام قليلة، مقابل 70 مليون يورو، بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وأكد فاران، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كاسيميرو سيجلب الكثير من الشخصية لمانشستر يونايتد.


وأضاف فاران: "أعرف جودته جيدا، يمكنه تحقيق التوازن للفريق مع عقليته المميزة".

وأضاف: "إنه محارب، لذلك أعتقد أنه سيستمتع حقا بكرة القدم الإنجليزية".

وعن الفوز الذي حققه الفريق على ، أمس بهدفين لهدف في ، قال: "لقد كانت ليلة مثالية بالنسبة لنا في أولد ترافورد، وفي حضور كاسيميرو، لأن الجو كان رائعا للغاية، وقد حققنا الفوز".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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