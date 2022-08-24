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كاكا يعتزم دخول عالم التدريب بعد مونديال قطر 2022

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-24 | 07:57

كاكا يعتزم دخول عالم التدريب بعد مونديال قطر 2022

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فتح أسطورة البرازيل كاكا الباب أمام دور إداري مع انتهاء كأس العالم بعد حصوله على شاراته التدريبية.
وكشف مهاجم وميلان السابق أنه أكمل دورة أكاديمية الاتحاد البرازيلي لكرة القدم جنبًا إلى جنب مع الرخصة التدريبية.

وهذا يسمح له ببدء تدريب الفرق وإن كان ذلك فقط في موطنه الأصلي البرازيل ويعتزم كاكا دفع نفسه إلى المنصب بمجرد انتهاء كأس العالم في قطر.


وقال: "كنت أعتزم من دورة التدريب إنهاء دورة الدراسات التي أقوم بها فأنا أنهي الدورة الرابعة لإدارة ".

وأضاف: "أتمنى لو كان لدي رخصة المدرب أيضًا سأنهي دورة الاستعداد هذا العام هناك الكثير من التكهنات على هذا المنوال".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
Alsumaria Tv
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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