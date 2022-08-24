انت الان تتابع خبر غارات جوية أمريكية تستهدف منشآت الحرس الثوري الإيراني في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتشينو في بيان، إنه "بتوجيه من الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية اليوم غارات جوية دقيقة في دير الزور سوريا"، مبينا أن "هذه الضربات تهدف إلى الدفاع عن القوات الأمريكية وحمايتها من هجمات مثل تلك التي شنتها الجماعات المدعومة من إيران على أفراد أمريكيين في 15 أغسطس / آب".وأضاف، ان "الضربات الأمريكية استهدفت منشآت البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني".

واشار البيان الى أن "ضربات اليوم كانت ضرورية لحماية والدفاع عن الأفراد الأمريكيين"، مبينا أن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات متناسبة ومتعمدة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتقليل مخاطر وقوع إصابات".

وبين المدير الشؤون العامة في القيادة المركزية أن "الرئيس اعطى توجيهات لهذه الضربات وفقًا لسلطته بموجب المادة الثانية لحماية والدفاع عن الأفراد الأمريكيين من خلال تعطيل أو ردع الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران".



وتابع: "لا تسعى الولايات المتحدة إلى الصراع ، لكنها ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا والدفاع عنه".

واتم البيان: "القوات لا تزال في سوريا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش ".

