انت الان تتابع خبر اليوم.. أمريكا تستعد لتقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 ـ دوليات

أعلن مسؤول أميركي أنّ الولايات المتّحدة ستعلن، اليوم الاربعاء، عزمها على تقديم مساعدة عسكرية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى أوكرانيا، في أكبر حزمة دعم أمني أحادية لكييف منذ بدء الغزو الروسي.

