الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات على منشآت تابعة لجماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أعلن الجيش الأمريكي أنه شن غارات جوية في مدينة دير الزور السورية استهدفت منشآت تستخدمها جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على تويتر.

وجاء في البيان: "بتوجيه من الرئيس (جو) بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية غارات جوية دقيقة في دير الزور في سوريا اليوم".

وأضاف: "تهدف هذه الضربات الدقيقة إلى الدفاع عن القوات الأمريكية وحمايتها من هجمات مثل تلك التي وقعت في 15 أغسطس ضد أفراد أمريكيين من قبل الجماعات المدعومة من إيران.

وأوضح البيان أن الضربات الأمريكية استهدفت منشآت البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني.