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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عن سعادته بمشاركته في لقاء العلمين التشاوري الأخوي، الذي عقد في وقت سابق بمصر.

الشيخ محمد بن زايد يعرب عن سعادته بمشاركته في لقاء العلمين التشاوري الأخوي

وقال رئيس دولة الإمارات، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سعدت بمشاركة إخواني القادة لقاء العلمين التشاوري الأخوي"، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.



وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوي عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.



وجدد القادة في هذا السياق دعمهم أي جهد ومسعى يهدف إلى ترسيخ أسس السلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والازدهار والتنمية.

كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوي عددا من القضايا وآخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر بشأنها، فيما أكد قادة الدول الشقيقة الحرص المتبادل على استمرار التشاور الأخوي بما يعزز الاستقرار والتقدم والازدهار في المنطقة.



كشفت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الرئاسة بالعلمين.

وأوضحت أن "لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك، حيث جدد القادة دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية".

كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوي "عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها"، حسب البيان.



ووفق محللين فإن الاجتماع تكمن أهميته كونه يأتي وسط عدة تحديات تواجهها المنطقة العربية، خصوصا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تداعيات أزمة كورونا العالمية.

وأكدوا على أن القادة المشاركين يسعون إلى وضع حلول للأزمات المطروحة والعمل على تخفيف تداعيات الأوضاع العالمية الاقتصادية، وأيضا تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والعربية والدولية المطروحة.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسيمحمد بن زايد والرئيس المصري يتفقدان مشروعا سياحيا في العلمين

وتفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أحد المشاريع الاستثمارية في مدينة العلمين.

وقد رافقهما الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق.



واستمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والقادة، لشرح بشأن مشروع "فندق ريجال هايتس العلمين" الذي يضم عددًا من المرافق السياحية؛ وبعدها شهد الجميع عروض الألعاب النارية واستعراض للمظليين.

وأقام الرئيس المصري مأدبة عشاء تكريمًا لحضور القادة.



وكان رئيس دولة الإمارات والرئيس المصري قد استقبلا في مطار العلمين إخوانهما ملك البحرين وملك الأردن ورئيس وزراء العراق.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الدول الخمس وشعوبها والتي تقوم على أواصر الأخوة والمحبة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأعرب الرئيس المصري عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.



رافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال الجولة الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات وحميد عبيد خليفة أبوشبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.

وفي وقت سابق من تبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجهات النظر مع قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق، بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، الإثنين، بمطار العلمين، شمال غرب مصر، بحضور رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كلًا من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أعرب الرئيس المصري عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعبًا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.