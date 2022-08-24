شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بـ3 مليارات دولار.. أمريكا تقدم أكبر مساعدات عسكرية لأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة، الأربعاء، على أقرب تقدير، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار، حسب ”رويترز“.

وستكون هذه أكبر حزمة مساعدات من هذا النوع تقدمها واشنطن لأوكرانيا خلال الأشهر الستة منذ توغل القوات الروسية عبر حدودها، في شهر فبراير/شباط الماضي.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، تشمل، على وجه الخصوص، صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأمريكية الدقيقة من طراز هيمارز.

وقالت مسؤولة كبيرة في البنتاجون للصحفيين حينها، إن المساعدة الجديدة تشمل إرسال منظومات مدفعية متحركة وقذائف من عيار 105 ملم تنسجم مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة، وفق ”فرانس برس“.

كما ستزود واشنطن كييف بـ15 طائرة استطلاع دون طيار من طراز Scan Eagle يبلغ نطاق عملها أكثر من 100 كيلومتر وتسمح بعمليات مراقبة في ساحة المعركة حتى في الظروف الجوية السيئة، إضافة إلى 1000 صاروخ جافلين جديد مضاد للدبابات.

يذكر أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة هذه تشمل أيضا 15 طائرة استطلاع مسيّرة من طراز "سكاي إيجل" و1000 صاروخ جافلين مضاد للدروع و1،500 صاروخ تاو وهيمارس وهاورتز ومدفعية جديدة مع ذخيرة.

وتشكل صواريخ هيمارس الدقيقة والتي يمكن أن تحلق لمسافة تصل إلى 80 كيلومترا جزءا من هذا التحول في المعارك.

وتضغط كييف منذ شهور على أنصارها الغربيين لتزويدها بأسلحة أكثر تطورا لمواجهة تفوق روسيا الهائل فيما يتعلق بالأسلحة الثقيلة.

وأرسلت روسيا قواتها عبر الحدود فيما وصفته بأنه "عملية عسكرية خاصة"، قائلة إنها تريد نزع سلاح جارتها وحماية المجتمعات الناطقة بالروسية. وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو بشن حرب غير مبررة.

وبعد ستة أشهر من العملية الروسية، الذي تسبب في سقوط آلاف القتلى، وأجبر أكثر من ثلث سكان أوكرانيا البالغ عددهم 41 مليون نسمة على ترك منازلهم ودمر مدنا بأكملها، أصاب الجمود الصراع إلى حد بعيد.

وتسيطر القوات الروسية على مساحات واسعة من الجنوب، بما في ذلك على طول سواحل البحر الأسود وبحر آزوف، وأجزاء من منطقة دونباس الشرقية. وتبدو احتمالات السلام شبه معدومة.