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5 شروط يجب توافرها لإشهار الهيئة الرياضية.. المقر الدائم الأهم

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القاهرة - سامية سيد - اشترط المادة الثانية من قانون رقم 71 لسنة 2017، 5 شروط يجب توافرها لإشهار الهيئة الرياضية وهى كالتالى:

 

1-  ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 6 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.

 

2-  أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

3-  أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

 

4-  أن يكون لها مواد مالية للصرف على أوجه نشاطها.

 

5-  ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.               

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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