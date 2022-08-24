شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تقدم تقرير متابعة لـ"النواب" بشأن تنفيذ خطط التنمية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت المادة مادة 32 قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة على أن يقدم وزير التخطيط لمجلس النواب تقريرا بشأن تنفيذ خطط التنمية، ونصت على المادة على :"يقدم الوزير تقرير متابعة سنويًا بشأن تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة الأجل إلى مجلس النواب بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2022، بإصدار قانون التخطيط العام للدولة إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة كافة ومعدلات النمو الاقتصادى وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية وتشجيع البحث العلمى والابتكار وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا ، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة .