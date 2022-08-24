أوكرانيا تجدد رفضها لاتهام روسيا بأنها تهاجم محطة زابوريجيا النووية



محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ):

جددت أوكرانيا رفضها لاتهام روسيا لها بأنها تهاجم محطة زابوريجيا النووية.

وقال السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا الثلاثاء في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك: "الروايات الروسية عن القصف الأوكراني للمحطة لا تصمد أمام التدقيق".

وأضاف: "لا يمكن لأي شخص واع على الأقل أن يتخيل أن أوكرانيا ستستهدف محطة للطاقة النووية معرضة لخطر هائل من كارثة نووية على أراضيها".

كما اتهم كيسليتسيا روسيا بـ "تحويل قضية السلامة النووية في المنشأة إلى مهزلة وسيرك".

وفي سياق متصل، اتهم حاكم زابوريجيا، أولكسندر ستاروخ، الجيش الروسي بقصف المنطقة وبنيتها التحتية في ساعة من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف أن القوات الروسية أطلقت صواريخ على منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط المدينة وأصابت البنية التحتية، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

وتطالب كييف وحلفاؤها الغربيون بنزع السلاح من المنطقة. كما يتفقون مع موسكو على أن فريقا من المفتشين يحتاج إلى الوصول إلى زابوريجيا للتأكد من أن أنظمة السلامة والتحكم الحرجة تعمل.

لكن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن حتى الآن من حل نزاع حول ما إذا كان الخبراء سيصلون عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أو الأراضي الأوكرانية.

ورفض متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مرارا ادعاء موسكو بأن قيادة الأمم المتحدة تعرقل المهمة.