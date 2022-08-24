إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم العروب



محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ):

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بينهم أطفال، ليل الثلاثاء/الأربعاء، جراء إطلاق قوات إسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن قوات إسرائيلية تمركزت عند مدخل المخيم، واعتلت أسطح المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون قنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم، حيث أصيب عدد من أصحابها بالاختناق.