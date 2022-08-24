الأمم المتحدة: هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق عاجل لإنهاء القتال حول محطة زابوريجيا النووية



محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك-(أ ش أ):

قالت روزماري آن ديكارلو ‏وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء إن هناك حاجة ماسة للتوصل إلى اتفاق لإعادة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا كبنية تحتية مدنية بحتة ومنع وقوع كارثة "مأساوية" محتملة وسط الصراع المستمر.

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا في عمليات القصف داخل وحول أكبر منشأة نووية في أوروبا.

وكان المجلس قد اجتمع بناء على طلب روسيا، التي احتلت قواتها زابوريجيا منذ مارس الماضي، أو بعد وقت قصير من بدء الحرب، بينما يواصل الموظفون الأوكرانيون تنفيذ عملياتهم في الموقع.

وكررت ديكارلو القلق الخطير المستمر للأمم المتحدة بشأن الوضع الخطير، مذكرة بمناشدات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتحكيم الحس السليم والعقل وضبط النفس، بالإضافة إلى الحوار.

وقالت "في هذه اللحظة، من الضروري أن نحصل على التزام صريح من الطرفين لوقف أي أنشطة عسكرية حول المنشأة والسماح باستمرار عملياته بشكل آمن وسالم. ولإعادة صياغة التحذير الصارخ للأمين العام ، فإن أي ضرر محتمل لزابوريجيا هو بمثابة انتحار".

ودعت الأمم المتحدة الطرفين مرة أخرى إلى السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل فوري وآمن وغير مقيد إلى المحطة النووية.