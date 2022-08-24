الخارجية الروسية: وسائل الإعلام الغربية حرّفت محادثات لافروف وكولونا حول محطة زابوروجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد-(أ ش أ):

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الإعلام الغربي قام بتحريف مضمون محادثات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا حول محطة زابوروجيه النووية .

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن زاخاروفا، قولها إن "وزارة الخارجية الروسية يهمها أن تلفت الانتباه إلى التحريف الغير مقبول في بعض وسائل الإعلام الأجنبية للمحادثة الهاتفية بين لافروف وكولونا حيال الوضع حول محطة زابوروجيه النووية".

وأضافت زاخاروفا أن "قنوات الأخبار بثت لوسائل الإعلام الغربية، مباشرة بعد المحادثة الهاتفية التي جرت في 23 أغسطس بين الوزيرين، بثت تقاريرًا تشوه تفسير محتوى المحادثة، كما لو أن الجانب الفرنسي يصر على موقفه."

وأوضحت أن "لافروف وضع الأمور في نصابها بشكل واضح وصريح، وحث باريس على التأثير على كييف، التى تستمر قواتها في قصف محطة زابوروجيه ومدينة إنرغودار والمناطق المحيطة بها".

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