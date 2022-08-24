السيطرة على حريق في منزل ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق محدود، في منزل بقرية صفط الخرسا التابعة لمركز الفشن جنوبي محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق في منزل يمتلكه مواطن يدعى «محمد.خ.ح»، مزارع، ومقيم قر صفط الخرسا التابعة لمركز الفشن.

انتقلت سيارات الحماية المدنية وعلى رأسها رجال الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها للمنازل والمباني المجاورة، دون خسائر في الأرواح، أو إصابات بشرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق.