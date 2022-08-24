مجلس القضاء الأعلى بلبنان يتبنى مطالب القضاة ويؤيد الاعتكاف عن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - لبنان - (أ ش أ)

أعلن مجلس القضاء الأعلى بلبنان تبنيه لمطالب القضاة جميعها وما استتبعها من إجراءات متمثلة في الاعتكاف المستمر قبل نحو أسبوع، وذلك لحين تنفيذ ما تم التوصل إليه في هذا الشأن.

وأضاف المجلس، في بيان عقب اجتماع اليوم، أن قراره جاء من منطلق مسئوليته بالعمل على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، والحفاظ على حقوق القضاة وتوفيرها.

ولفت المجلس إلى أن تردي الأوضاع القضائية مرده بصورة أساسية إلى عدم إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، مشددا على أن هذا الموضوع سيحظى بمتابعة حثيثة من مجلس القضاء الأعلى.

وأكد المجلس أنه يبقي اجتماعاته مفتوحة في هذا الصدد.