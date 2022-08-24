دسوق تشيع أربعينية قُتلت ذبحًا في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

شيّع أهالي مدينة دسوق في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، جثمان سيدة أربعينية عُثر عليها مذبوحة في منطقة باكوس بالإسكندرية منذ 3 أيام.

تعود التفاصيل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم ثان شرطة الرمل، بلاغًا بعثور أهالي على جثة سيدة مجهولة بأرض سليم بمنطقة باكوس في نطاق دائرة قسم ثان شرطة الرمل، مرتدية كامل ملابسها، وبجسدها آثار عنف.

انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالمعاينة تبين أن الجثة لسيدة يشتبه عمرها في العقد الرابع، وبها آثار جرح بالرقبة، وضربات متعددة بالرأس، والفك، ولم يستدل على أي بيانات لحظة العثور على الجثة.

وبالفحص والتحري تبين أن الجثة لسيدة تدعى "فايزة.ض.ش"، في العقد الرابع من العمر، وتقيم بمدينة دسوق، ولها محل آخر بالإسكندرية لزواجها من أحد الأشخاص.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر رقم 9780 لسنة 2022، إداري قسم ثان شرطة الرمل، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب إجراء عملية التشريح فيما شيع أهالي مدينة دسوق مسقط رأسها جثمانها ليوارى الجثمان بمقابر أسرتها بالمدينة.