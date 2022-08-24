وفد ياباني ينتقد تدريبات الصين ضد تايوان

استندت رئيسة تايوان إلى نزاع مسلح في عام 1958 كمثال على عزم الجزيرة على الدفاع عن نفسها، حيث التقت مع المزيد من الزوار الأجانب وسط أعلى توترات مع الصين منذ عقود.

وكان باحثو السياسة الأمريكيون والمشرعون اليابانيون أحدث الوفود الزائرة، بعد أسابيع فقط من رد فعل الصين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بتدريبات عسكرية واسعة النطاق شملت إطلاق صواريخ فوق الجزيرة وإرسال سفن عبر خط الوسط لمضيق تايوان.

وقام وفد ياباني بزيارة تايوان وسط تحذيرات الصين المستمرة من ذلك.

رفض صيني

ولا تعترف الصين بالحكم الذاتي لتايوان وتعدها من أراضيها، وترى أن الزيارات الخارجية رفيعة المستوى للجزيرة تدخل في شؤونها واعترافًا فعليًا بالسيادة التايوانية.

وفي حديث إلى باحثي السياسة الأمريكية من معهد هوفر بجامعة ستانفورد، أشار الرئيس تساي إنغ وين إلى أزمة مضيق تايوان الثانية في عام 1958، وهو الصراع الذي شن فيه الجيش الصيني قصفًا مطولًا لجزيرتي كينمن وماتسو النائيتين في تايوان.

وقال تساي إن العسكريين والمدنيين عملوا معا حينها لحماية تايوان.

وقالت: «لقد أظهرت تلك المعركة لحماية وطننا للعالم أنه لا يوجد تهديد من أي نوع يمكن أن يهز عزم الشعب التايواني على الدفاع عن أمته، لا في الماضي ولا الآن، ولا في المستقبل». «نحن، أيضًا، سوف نظهر للعالم أن شعب تايوان لديه العزم والثقة على حد سواء لحماية السلام والأمن والحرية والازدهار لأنفسنا».

وقالت تساي لاحقًا للمشرعين اليابانيين إن العدوان على تايوان سيكون له تأثير كبير على منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأكملها.

وترأس الوفد الياباني كيجي فورويا، وهو محافظ متشدد يرأس مجموعة برلمانيين يابانيين وتايوانيين.

وانتقد فورويا التدريبات العسكرية الصينية الأخيرة في خطاب ألقاه قبيل لقائه مع تساي.

إن تصرفات الصين غير مقبولة تجاه اليابانيين والتايوانيين الذين شاركوا قيمًا في الحريات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. نحن نعارض هذا النوع من التهديد من الصين.

وقال فورويا أيضًا: «الأهم هو أن تتعاون تايوان بشكل وثيق مع المجتمع الدولي مع وجود اليابان والولايات المتحدة في المركز لقمع محاولات الصين لتغيير الوضع الراهن تمامًا».

إرسال إشاراة خاطئة

وفي بكين أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانًا قالت فيه إن زيارة فوريا «تتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين... وترسل إشارة خاطئة بشكل خطير إلى القوى الانفصالية» لاستقلال تايوان. «تستنكر الصين بشدة هذه الخطوة الفظيعة وستتخذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها».

حيث التقت تساي مع حاكم ولاية إنديانا، الذي جاء لمناقشة التعاون التجاري والأكاديمي مع المؤسسات التايوانية بشأن قضية أشباه الموصلات، وهي صناعة تهيمن عليها تايوان على مستوى العالم.

كما قام وفد من مسؤولي دفاع يابانيين سابقين ووفد من الكونجرس الأمريكي بعد بيلوسي بزيارة تايوان مؤخرًا.