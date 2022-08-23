اليكم كيفية تعطيل الإنترنت على هاتفك من واتساب فقط

نيويورك: يعتمد مستخدمو الهواتف الذكية على باقات انترنت عبر الهاتف المحمول والتى تستلك الكثير من الإنترنت، حتى في حالة عدم استخدامهم للهاتف بشكل نشط، حيث يحدث هذا بسبب تحديثات الرسائل والمعلومات في الوقت الفعلي والتطبيقات التي تعمل في الخلفية.

كيفية كتم الرسائل وإرسالها إلى مستخدم أثناء مكالمة جماعية على واتس آب:

ومع ذلك، يمكن إيقاف بعض هذا الاستخدام غير الضروري للبيانات عن طريق منع واتس آب من استنزاف البيانات أثناء التشغيل بصمت في الخلفية، يمكن للمستخدمين تطبيق بعض الحلول لتقليل استخدام بيانات واتس آب في حياتهم اليومية من خلال عدم استخدام مكالمات واتس آب فقط والتركيز على المحادثات في التطبيق لتجنب فتحه عدة مرات لقراءة نفس المحادثة.

بصرف النظر عن ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تعطيل الاتصال بالإنترنت فقط من تطبيق المراسلة المباشرة المملوك لشركة Meta باتباع الدليل التفصيلي المذكور هنا، يمكن لمستخدمي Android و iPhone تعطيل هذه الميزة لحفظ إهدار بيانات الخلفية.

1.اذهب للاعدادات.

2.انقر فوق الاتصال / الاتصال والمشاركة.

3.حدد الخيار المسمى “استخدام البيانات” لفتح قائمة التطبيقات التي تستخدم البيانات في الخلفية.

4.انقر فوق الخيار المسمى “واتس آب” من هذه القائمة.

5.قم بإيقاف تشغيل “السماح باستخدام بيانات الخلفية” لتعطيل الميزة.

على أيفون

1.اذهب للاعدادات.

2.انقر فوق الهاتف المحمول.

3.اسحب شريط التمرير واختر الخيار المسمى “البيانات الخلوية”.

4.قم بتعطيل الخيار المسمى واتس آب.